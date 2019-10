Nur für Mutige! WC mit der schönsten Aussicht Wiens

Bester Blick auf den Schwarzenbergplatz, aber nicht für schwache Nerven: Das Dixi-Klo über dem Abgrund ist nicht für jeden.

Besonders still ist dieses Örtchen nicht: Oben pfeift einem der Wind um die Ohren, unten rauscht der Verkehr. Dafür bietet das Dixi-Klo auf einer Baustelle am Schwarzenbergplatz (City) den vielleicht schönsten Ausblick, den man bei beim Toilettengang in der Bundeshauptstadt erleben kann! Direkt gegenüber liegt der Hochstrahlbrunnen, rechts dahinter die Innenstadt. Wer in den Genuss kommen will, muss aber schwindelfrei sein. Und Bauarbeiter.Leserreporterin Magdalena B. teilte das WC für Schwindelfreie am Montag mit der-Community.