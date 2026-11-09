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Nvidia-CEO Jen-Hsun Huang kam 1963 in Taiwan auf die Welt und zog mit seiner Familie als Fünfjähriger nach Thailand.
Nvidia-CEO Jen-Hsun Huang kam 1963 in Taiwan auf die Welt und zog mit seiner Familie als Fünfjähriger nach Thailand.
USA TODAY Sports via Reuters
Jensen Huang im Visier

Mit Spionin? Nvidia-Chef gesteht heimliche Affäre

Nvidia-CEO Jensen Huang hat eine Affäre mit Alice Huang eingeräumt. US-Dienste vermuten Spionage. Nvidia prüft die Vorwürfe.
Von Newsdesk Heute
09.11.2026, 07:46
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Der Chip-Riese Nvidia hat eine unabhängige Untersuchung eingeleitet, nachdem Berichte auftauchten, dass Firmenchef Jensen Huang Ziel ausländischer Spionage geworden sein könnte.

Hintergrund ist eine Affäre zwischen Huang und Alice Huang, die laut US-Geheimdiensten für das chinesische Ministerium für Staatssicherheit tätig gewesen sein soll.

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Wie die Financial Times berichtet, bestätigte Huang in einer E-Mail an die Mitarbeitenden die Beziehung und entschuldigte sich: "Ich schulde meiner Familie und euch allen eine Entschuldigung. Ich war meiner Frau untreu."

Unabhängige Ermittlungen angekündigt

Der Verwaltungsrat von Nvidia beauftragte externe Ermittler mit der Prüfung der Vorwürfe. Es gebe derzeit keinen Hinweis darauf, dass Geschäftsgeheimnisse oder die nationale Sicherheit der USA gefährdet seien. Dennoch soll die Untersuchung alle verfügbaren Informationen berücksichtigen.

Alice Huang war Führungskraft beim Nvidia-Kunden Megaspeed. In ersten Stellungnahmen hatte Nvidia die Kontakte als geschäftlich bezeichnet.

Nvidia bleibt hinter Huang

Trotz der Anschuldigungen hält der Verwaltungsrat an Huang fest und spricht ihm weiterhin das Vertrauen aus. Huang ist seit über 40 Jahren verheiratet und gilt als prägende Figur in der KI-Branche.

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Nvidia spielt eine Schlüsselrolle beim weltweiten KI-Boom. Die Chips des Unternehmens aus dem Silicon Valley dominieren in Rechenzentren und werden breit für Künstliche Intelligenz eingesetzt.

    Zwischen Huang und der US-Regierung gab es immer wieder Differenzen über Chip-Lieferungen nach China. Huang warnte vor negativen Folgen von Exportbeschränkungen.

    red, 09.11.2026, 07:46
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