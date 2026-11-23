i Rotes Finanzdiagramm mit fallender Börse pixabay.com Bärenmarkt beim Nasdaq Nvidia-Krise reißt Tech-Börse in die Tiefe Ermittlungen und Skandale um Nvidia-Chef Jensen Huang belasten die Kurse massiv. Der Nasdaq 100 verlor vergangene Woche über zehn Prozent. Von Technik Heute 23.11.2026, 09:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hinter dem US-Tech-Sektor liegt eine bittere Woche an den Kapitalmärkten: Der technologielastige Börsenindex Nasdaq 100 verlor im Wochenverlauf 10,4 Prozent, der breiter aufgestellte S&P 500 kam mit 8,6 Prozent Wochenminus nicht viel besser weg.

Besonders der vergangene Freitag gilt als schwarzer Tag für Tech-Anleger. Der Nasdaq 100 schloss mit einem Minus von 5,61 Prozent ab, der S&P 500 ging mit 3,70 Prozent Tagesverlust ins Wochenende.

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Im Zentrum der Krise steht Nvidia, wie heise online berichtet. Der KI-Chiphersteller verlor diesen Monat 39 Prozent seines Börsenwerts. Der Aktienkurs fiel am Freitag allein um 14 Prozent, nachdem bekannt wurde, dass die US-Börsenaufsicht SEC gegen das Unternehmen ermittelt.

Skandale um Ex-CEO Jensen Huang

Nvidia-Mitgründer Jensen Huang räumte am 8. November eine Affäre mit einer früheren Managerin des singapurischen Unternehmens Megaspeed ein. US-Behörden verdächtigen die Frau der Spionage für China. Zudem wurden zwei weitere Affären Huangs mit Nvidia-Mitarbeiterinnen publik.

Ehemalige Beschäftigte meldeten sich bei der Presse und beschuldigten Huang massiven Fehlverhaltens. Demütigungen, Beleidigungen und Drohungen seien bei Nvidia Routine gewesen.

SEC prüft Bilanzierung

Im Fokus der Ermittler stehen Nvidias Bilanzierungspraktiken. Seit dem Vorjahr schlüsselt das Unternehmen die geografische Herkunft seiner Umsätze anders auf - Singapur verschwand dadurch aus der Bilanz, obwohl fast die Hälfte der Umsätze von dort kam.

Megaspeed soll besonders leistungsfähige KI-Beschleuniger verbotenerweise nach China geliefert haben. Beobachter vermuten, dass die Änderung der Bilanzierung dazu diente, Auffälligkeiten zu vertuschen.

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Bärenmarkt erreicht

Bloomberg und die Financial Times sprechen inzwischen von einem Bärenmarkt beim Nasdaq 100 - der Index hat seit seinem Hoch im Oktober 20 Prozent verloren. Statt der großen KI-Euphorie der vergangenen Jahre steht nun die Frage im Raum, ob die Branche zu viel Geld ausgibt, um profitabel zu bleiben.