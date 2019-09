Ö3 wird "H***nkind"-Zeile von RAF nicht zensieren

Der Song "Vendetta" von RAF Camora steht an der Spitze der heimischen Charts. Der Text der Single hat es in sich.

Zum sechsten Mal in seiner Karriere steht der Wiener Rapper ganz oben in den Single-Charts. Am Freitag liefert RAF Camora mit "Vendetta" den wohl kontroversesten Song, der auf Platz 1 steht. Der Grund: Im Song nimmt er an jenen Personen "Rache", die ihm zu Beginn und während seiner Karriere das Leben schwer gemacht haben.Dabei spart er nicht mit Drohungen und Beleidigungen. So rappt der Wiener beispielsweise:oder"Heute.at" hat bei Ö3 nachgefragt, wie der Sender mit dem Song in den "Austria Top 40" am Freitag umgehen wird. Dort erklärte man, dass die Single "nach dem heutigen Stand der Dinge unzensiert gespielt wird". Als Begründung gibt man an, dass lediglich vier bis fünf Schimpfwörter vorkommen.