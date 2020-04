ÖAMTC-Hubschrauber landete am Zentralfriedhof

Am Samstagnachmittag landete ein ÖAMTC-Hubschrauber am dritten Tor des Wiener Zentralfriedhofs um einen Freizeitsportler zu retten.

Tag und Nacht im Einsatz sind auch die ÖAMTC-Hubschrauber."Unser Team des Christophorus 9 wurde gestern zu einem Einsatz am Zentralfriedhof gegen 16:45 Uhr gerufen", erklärt die Pressestelle des ÖAMTC. Ein Freizeitsportler (56 Jahre, männlich) erlitt einen Herzinfarkt. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Patient ins AKH Wien geflogen. Sein Zustand sei derzeit stabil.Bereits vergangene Woche landete ein ÖAMTC-Hubschrauber in einem Wiener Gemeindebau in Döbling