Oasis bekämpfen Corona-Blues mit "neuem" Song

Noel Gallagher ist in der "Coronatäne" über ein altes Demo gestolpert. "Don't Stop" ist der erste "neue" Oasis-Song in 11 Jahren.

Text

Auch wenn die von Millionen Fans heiß ersehnte Oasis-Reunion noch nicht in Sicht ist, gibt es zumindest "neue" Musik von den Gallagher-Brüdern zu hören - die erste seit "I Believe in All" aus dem Jahr 2009.Noel Gallagher (52) hat die "Coronatäne" offenbar genutzt, um sein Studio mal wieder ordentlich auszumisten. Dabei ist er, wie er auf Twitter schreibt, "über ein altes Demo gestolpert", von dem er dachte, "es sei für immer verloren"."Don't Stop" wurde von Noel vor 15 Jahren bei einem Soundcheck in Hongkong aufgenommen. Ein ruhiger, melancholischer kleiner Song im Stil von Oasis' "Talk Tonight" oder "Half The World Away": "Ich hoffe, ihr passt gut auf euch auf und kommt durch den Lockdown ohne Probleme. Übrigens: Gern geschehen!", twittert der Ältere der beiden Gallagher-Brüder.Auch wenn viele Fans anfangs enttäuscht sein dürften, dass "nur" Noel und seine Akustikgitarre auf dem Song zu hören sind, liefert "Don't Stop" doch etwas, wofür Oasis immer standen und was gerade jetzt in Corona-Zeiten dringend gebraucht wird: das Versprechen, dass alles in Ordnung kommen wird. "Hör nicht auf, glücklich zu sein / Hör nicht auf zu klatschen / Hör nicht auf zu lachen… Es ist alles in Ordnung."