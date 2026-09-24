Zusatzkonzerte angekündigt – Oasis warnen vor Betrug

Die Oasis-Brüder Liam und Noel Gallagher begeistern weiter die Musikwelt: Für ihre große "Live 27"-Tour wurden mehrere Zusatzkonzerte angekündigt. Unter anderem spielen sie am 6. Juli 2027 eine weitere Show in der Münchner Allianz Arena, zusätzlich zu den bereits geplanten Auftritten am 2. und 3. Juli.
Doch die Band nutzt die Gelegenheit, um ihre Fans dringend zu warnen: In den kommenden Tagen werden per Zufallsprinzip individuelle Ticket-Codes an registrierte Fans verschickt. Dabei könnten Betrüger versuchen, sich als die Band oder Ticketing-Partner auszugeben.
"Wer euch einen Code verspricht, der nicht direkt von Oasis kommt, ist nicht echt", heißt es. Die Band stellt klar: Echte Codes kommen ausschließlich von der Adresse [email protected]. Fans sollten auch ihre Spam-Ordner überprüfen und bei verdächtigen Mails niemals auf Links klicken oder Zahlungen leisten.
Die Codes für den Ticketverkauf werden zwischen Donnerstag (24.9.) und Sonntag (27.9.) verschickt. Pro Code können bis zu vier Tickets erworben werden.