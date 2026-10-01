i Noel und Liam Gallagher (v.l.) lassen nicht zu, dass alte Aufnahmen von Oasis versteigert werden. APA-Images / AP / Alberto Pezzali Streit entbrannt Geheime Aufnahmen: Oasis stoppen Millionen-Auktion Noel und Liam Gallagher ziehen vor Gericht, um die Versteigerung unveröffentlichter Band-Aufnahmen im Wert von 1,8 Millionen Euro zu verhindern. Von Heute Entertainment 01.10.2026, 10:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aus der geplanten Versteigerung wird vorerst nichts: Die Brüder Gallagher haben rechtliche Schritte eingeleitet, um den Verkauf eines umfangreichen Archivs mit bislang unveröffentlichten Oasis-Aufnahmen zu stoppen.

Die sogenannten "Desk Tapes" wurden daraufhin aus einer für den 3. Oktober angesetzten Auktion zurückgezogen. Die Sammlung umfasst Mitschnitte von 63 Konzerten, Soundchecks sowie über 100 Stunden Probenmaterial. Sogar Gespräche zwischen Noel und Liam sollen darauf zu hören sein.

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Ex-Tontechniker wollte verkaufen

Laut BBC lag der Schätzwert bei 1,2 bis 1,6 Millionen Pfund – umgerechnet bis zu rund 1,8 Millionen Euro. Das britische Auktionshaus Littleton Auctions zeigte sich "sehr enttäuscht", dass das bedeutende Archiv nicht wie geplant angeboten werden könne.

Die Aufnahmen stammen aus dem Besitz des früheren Oasis-Tontechnikers Huw Richards, der in den 1990er-Jahren und bis 2001 für die Band arbeitete. Er hatte die Mitschnitte damals direkt vom Mischpult angefertigt und über Jahre gesammelt.

Zum Verkauf angeboten wurden sie von Richards Sohn Owain. Dieser bestätigte, dass Oasis rechtlich gegen ihn und seinen Vater vorgehe. Man habe sich darauf geeinigt, die Versteigerung zu verschieben, bis der Streit gerichtlich oder auf anderem Wege geklärt ist.

Aufnahmen aus legendärer Ära

Besonders begehrt dürfte das Archiv sein, weil sich darunter Aufnahmen aus der erfolgreichsten Phase von Oasis befinden. Dazu zählen Mitschnitte aus der Zeit der legendären Knebworth-Konzerte von 1996.

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Die Band will die Aufnahmen offenbar selbst zurückhaben. Ob und wann die "Desk Tapes" doch noch verkauft werden dürfen, hängt nun vom Ausgang des Rechtsstreits ab.