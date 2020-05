ÖBB-Kontrolleur ohne Maske im Zug gesichtet

Ein Wiener fuhr am Mittwochmorgen von Wien nach St. Pölten. Dabei kontrollierte ein ÖBB-Mitarbeiter seine Tickets und trug dabei keine Schutzmaske.

-Leser Mani war am Mittwoch auf dem Weg von Wien nach St. Pölten. In Meidling stieg er in einen Zug der ÖBB und machte es sich auf seinem Platz gemütlich. Während der Fahrt ging plötzlich ein ÖBB-Mitarbeiter durch die Wagons und kontrollierte die Tickets der Fahrgäste. Einziges Problem: Der Kontrolleur trug laut Mani keine MNS-Maske.Obwohl es seit mehreren Wochen eine Schutzmaskenpflicht in allen öffentlichen Verkehrsmitteln zur Eindämmung des Coronavirus gibt, hatte dieser seine offenbar vergessen. Auf Nachfrage bei der ÖBB vergewisserte man, dass man den Mitarbeiter an die Maskentragepflicht erinnern werde. Diese dient nämlich dem Schutz aller Personen und gilt nicht nur für die Fahrgäste, sondern auch für die Mitarbeiter.