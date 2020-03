ÖBB-Security raucht in Rauchverbotszone am Hbf

Der Mann wurde dabei beobachtet, wie er am Hauptbahnhof in der Rauchverbotszone rauchte.

Seit einiger Zeit ist das Rauchergesetz in Kraft getreten, doch nicht alle sind damit einverstanden. Nun entdeckte ein Leser einen Mitarbeiter der ÖBB, der unerlaubt zur Zigarette griff.

Am Wiener Hauptbahnhof gilt Rauchverbot, zumindest weisen rote Schilder, die an den Wänden angebracht sind, auf das Verbot hin. Das schien einem ÖBB-Security aber egal zu sein, denn er wurde von einem ""-Leserreporter dabei erwischt, wie er seelenruhig neben einem dieser Verbotsschilder seine Zigarette rauchte.Das Rauchverbot sorgte schon in der Vergangenheit für jede Mensche Gesprächsstoff. Sogar ein Rauchverbot in Schanigärten wird von der FPÖ befürchtet, allerdings dementieren sowohl die ÖVP als auch die Wirtschaftskammer diese Rückschlüsse.