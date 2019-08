Vor 51 ' Obi-Wan-Serie mit Ewan McGregor geplant

Disney arbeitet an einer neuen "Star Wars"-Serie über den Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi.

Diese Nachricht lässt die Herzen von "Star Wars"-Fans höher schlagen: Ewan McGregor soll für eine neue Disney-Serie wieder in die Rolle des Obi-Wan Kenobi schlüpfen.



Das berichten unter anderem "Hollywood Reporter" und "Variety". Angeblich sei man momentan in Verhandlungen mit dem 48-Jährigen. Weitere Details gibt es derzeit nicht.



Boba-Fett-Serie startet noch dieses Jahr



Die geplante Serie wäre der dritte Ableger der "Star Wars"-Saga bei Disney. Noch dieses Jahr soll übrigens die Serie "The Mandolorian", die von dem Kopfgeldjäger Boba Fett handelt, bei dem Streamingdienst starten. Außerdem ist eine Serie über die Figur Cassian Andor geplant. (lm)