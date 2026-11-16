i Jimi Blue Ochsenknecht RTL Wilde Zeiten vorbei Jimi Ochsenknecht: Seine Villa ist "Frauenverbotszone" Im Podcast plaudert Jimi Blue Ochsenknecht aus dem Nähkästchen und verrät, warum keine Frauen mehr in seinem Zuhause in Dubai willkommen sind. Von Heute Entertainment 16.11.2026, 21:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jimi Blue Ochsenknecht, bekannt aus "Die Wilden Kerle", überrascht im Podcast "Frühstück bei Barbara" von Barbara Schöneberger mit einem unerwarteten Geständnis: Seine wilden Zeiten sind vorbei. Der Sohn von Schauspieler Uwe Ochsenknecht lebt mittlerweile in Dubai – und dort gelten strenge Regeln.

"Die wilden Zeiten sind vorbei, sage ich dir wirklich", erklärt der 34-Jährige gegenüber der Moderatorin. Seine Villa im Emirat hat er zur "Frauenverbotszone" erklärt. "Hier ist Frauenverbotszone mittlerweile", stellt er klar.

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In einem Podcast-Spiel sollte Ochsenknecht entscheiden, neben wem er lieber aufwachen, frühstücken oder duschen würde, wie es bei Bunte heißt. Als Barbara Schöneberger die Namen Sophia Thomalla, Verona Pooth und Sonja Zietlow nennt, schlägt er die Hände vors Gesicht. "Also duschen sehr gerne alleine", sagt der TV-Star sofort.

Beim Frühstück wird er lockerer

Am Ende entscheidet sich Ochsenknecht dafür, mit allen drei Frauen zu frühstücken. "Da haben alle drei bestimmt was Lustiges zu erzählen", so seine Begründung. Er würde sogar kochen, verrät er. Daraufhin kündigt Schöneberger an: "Ich komme auch mit."

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Neben seinem Privatleben sprach Ochsenknecht auch über seine Rolle als Vater von Töchterchen Snow, die er gemeinsam mit Ex-Freundin Yeliz Koc hat. Bei der Frage nach einer Schulnote für sich als Vater gibt er sich selbstkritisch: "Drei minus". Als Entertainer hingegen sieht er sich bei "Eins mit Sternchen".