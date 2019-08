Wo soll Konzertspektakel heuer steigen?

Zum zweiten Mal wird heuer von Ö3 und Red Bull das Konzertspektakel veranstaltet. Wo, entscheidet ihr!

Am 19. Oktober findet die großartig besetzte Veranstaltung bei freiem Eintritt statt. Mit CRO, Lena, Josh., Mathea und MÖWE sind dabei absolut angesagte Acts am Start. Das Package steht - bis auf den Austragungsort. Der wird per Voting von den Zuschauern bestimmt.Zur Auswahl stehen Wolfsberg, Wiener Neustadt, Gmunden, Bischofshofen, Hartberg, Hard, Wörgl und Neusiedl am See. Sie alle hoffen darauf, das Konzertspektakel ausrichten zu dürfen.Wenn ihr wollt, dass die oben genannten Stars bei euch in der Gegend auftreten, und das auch noch gratis, dann könnt ihr noch bis zum 29. August 2019 um 23:59 Uhrabstimmen.2017 stieg das Konzertspektakel übrigens in Wels. Headliner damals war niemand geringerer als Mark Forster.(baf )