Schneefälle sorgen für Chaos im Zugverkehr

Aufgrund der starken Schneefälle kommt es vor allem in Tirol zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Mehrere Sperren sorgen für Ausfälle und Verzögerungen.

Brenner

Drautal/Osttirol

Außerfern

Salzburg-Tiroler-Bahn

Kontaktadresse

Zivilschutzalarm

Die anhaltend schweren Schneefälle und der Starkregen sorgen im Zugverkehr in Tirol für Probleme. Derzeit sind folgende Strecke und Verbindungen betroffen:Der grenzüberschreitende Fernverkehr der Destination München – Verona verkehrt aktuell nur zwischen München und Innsbruck. Aufgrund der Schneefälle ist die Strecke auf italienischer Seite bei Franzensfeste unterbrochen.Da auch die Straßen in der Region teilweise gesperrt bzw. unbefahrbar sind, kann auch kein Schienenersatzverkehr angeboten werden.Es wird daher empfohlen, nicht unbedingt notwendige Reisen wenn möglich zu verschieben und sich vor Reiseantritt über die aktuellen Verhältnisse zu informieren.Weiterhin unterbrochen bleibt auch die Bahnstrecke in Osttirol. Auch dort ist ein Schienenersatzverkehr aufgrund von Lawinengefahr nicht möglich.Die Außerfernbahn bleibt wegen Sturmschäden voraussichtlich bis Montagabend (18. November) gesperrt.Nach einem Murenabgang gesperrt werden musste auch der Abschnitt zwischen Hochfilzen und Saalfelden auf der Salzburg-Tiroler-Bahn. Die Strecke steht voraussichtlich bis 17 Uhr nicht für den Zugverkehr zur Verfügung.Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wurde zwischen Saalfelden und Hochfilzen eingerichtet. Fahrgäste müssen derzeit in diesem Bereich rund 60 Minuten mehr Reisezeit einplanen.Die ÖBB arbeiten, sofern es die Sicherheit der Arbeiter zulässt, mit Hochdruck daran, die Strecken wieder frei zu machen."Wir bitten alle Reisenden um Verständnis für die Unannehmlichkeiten und empfehlen, sich vor geplanten Reisen nochmals über den aktuellen Status zu informieren", so die ÖBB.Alle Infos zum aktuellen Bahnverkehr und Einschränkungen findest du auf www.oebb.at oder unter der Telefonnummer 05-1717.Unterdessen hat das Land Salzburg am Sonntag um 17.00 Uhr den Zivilschutzalarm für vier Gemeinden wegen Hochwasser- und Murengefahr ausgelöst.Betroffen sind die Gemeinden Muhr (Lungau), Großarl, Hüttschlag und Bad Hofgastein (alle Pongau). Die Bevölkerung wird ersucht, die Häuser aus Sicherheitsgründen nicht zu verlassen.