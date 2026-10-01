Österreicher (70) stirbt bei Bergtour in Bayern

Am Mittwoch (30. September) kam es am Hochstaufen in Bad Reichenhall zu einem tragischen Bergunfall. Ein 70-jähriger Österreicher wurde leblos unterhalb des Steinernen Jägers gefunden.
Gegen 13 Uhr wurde die Notrufleitstelle in Österreich informiert, dass eine leblose Person entdeckt wurde. Ein sofort alarmierter Notarzt des Rettungshubschraubers Christoph 14 konnte nur noch den Tod eines Mannes feststellen.
Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd berichtet, bargen Einsatzkräfte der Alpinen Einsatzgruppe gemeinsam mit der Bergwacht Bad Reichenhall den Leichnam. Der Abtransport erfolgte per Polizeihubschrauber.
Die Alpine Einsatzgruppe der Grenzpolizeiinspektion Piding übernahm unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen. Laut Polizei wird derzeit von einem selbstverschuldeten Absturz ausgegangen.
Am Einsatz waren insgesamt drei Mitglieder der Alpinen Einsatzgruppe der Grenzpolizei Piding, vier Kräfte der Bergwacht Bad Reichenhall sowie zwei Hubschrauber beteiligt.