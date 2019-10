ÖFB-Teamgoalie Stankovic droht wochenlange Pause

Salzburg und das österreichische Nationalteam bangen um den Einserkeeper. Cican Stankovic verletzte sich beim Champions-League-Heimspiel gegen Napoli.

Salzburg verlor das Heimspiel gegen Napoli mit 2:3 und dabei auch Goalie Cican Stankovic. Der Stammkeeper musste schon nach 33 Minuten vom Feld, wurde von Carlos Coronel ersetzt.Jetzt droht Stankovic bei den Bullen und auch im Nationalteam auszufallen. Der 26-Jährige ist bei Teamchef Franco Foda derzeit gesetzt. Das Länderspieldoppel gegen Nordmazedonien (16. November) und Lettland (19. November) könnte für Stankovic zu früh kommen.Der erste Verdacht hat es in sich: Muskelfaserriss. Eine genaue Diagnose war noch nicht möglich.Bestätigt sich diese Befürchtung am Donnerstag, drohen Stankovic mehrere Wochen Zwangspause. Für Salzburg ein herber Schlag, da Alex Walke nach seiner Verletzung noch nicht topfit ist.Für Foda, der die Verletzung seines Goalies live im Salzburger Stadion sehen musste, keine leichte Entscheidung. Sollte Stankovic nicht fit werden, würde er sich zwischen Alexander Schlager (LASK) und Pavao Pervan (Wolfsburg) entscheiden müssen, Heinz Lindner (Wehen Wiesbaden) wohl zurück in den Teamkader aufrücken.