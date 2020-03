11.03.2020 19:55 Offene Kriegserklärung in "Attacke-Brief" an Ferrari

Vor dem Formel-1-Auftakt am Wochenende in Melbourne brennt schon jetzt der Hut. Es heißt: Alle gegen Ferrari! Weil die Roten in der vergangenen Saison getrickst haben sollen, wandten sich sieben Teams in einem offiziellen Brief an die FIA.