Ferrari-Skandal eskaliert, Konkurrenz "schockiert"

Dunkle Wolken über der Formel 1! Nicht nur das Coronavirus macht der PS-Königsklasse zu schaffen, auch ein geheimnisvoller Deal zwischen Ferrari und der FIA beschäftigt die Rennställe. Und zwar so sehr, dass sich am Mittwoch gleich sieben Teams mit einem gemeinsamen, offenen Brief an die Öffentlichkeit wandten.Worum geht es? Ferrari steht im Verdacht, 2019 beim Motor getrickst zu haben. Die FIA leitete Ermittlungen ein – und verschickte in der Vorwoche folgendes Statement.Für die Konkurrenz ein "Beweis", dass nicht alles mit rechten Dingen zuging. Genau deshalb fordern McLaren, Mercedes, Red Bull, Racing Point, Renault, AlphaTauri und Williams nun Transparenz.Die Teams fordern eine Aufklärung des Sachverhalts, weil der Deal zwischen der FIA und Ferrari für den Sport nicht zu akzeptieren sei.Sollte die FIA der Aufforderung nicht nachkommen, behalten sich die Rennställe rechtliche Schritte vor. Ferraris Kundenteams Alfa Romeo und Haas haben sich logischerweise nicht an dem gegen ihren Partner vorgebrachten Protest beteiligt.Die Formel-1-Saison beginnt am 15. März mit dem Grand Prix von Australien in Melbourne.