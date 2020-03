Öffi-Stopp nur Gerücht, Wiener U-Bahn fährt weiter

Falschmeldungen, unter anderem über die öffentlichen Verkehrsmittel in Wien, sorgen in sozialen Medien für Beunruhigung.

Das Coronavirus bringt die Gerüchteküche zum Brodeln: In der Bundeshauptstadt wurden Ängste der Bürger am Freitag etwa durch eine Falschmeldung geschürt, wonach eine Ausgangssperre drohe. Auch in sozialen Medien kursieren die wildesten Spekulationen. Von einem Öffi-Stopp ist etwa die Rede; Bus, Bim und U-Bahn würden demnach eingestellt.weiß: Die Sorge ist unbegründet."U-Bahn, Straßenbahn und Busse fahren natürlich weiter", heißt es dazu aus dem Büro von Stadträtin Ulli Sima. "Schließlich gibt es noch immer viele Leute, die zu ihrem Arbeitsplatz oder zum Einkaufen müssen", so eine Sprecherin. Den Öffi-Betrieb einzustellen, stehe nicht zur Debatte.Wir appellieren an unsere Leser: Bitte teilt keine Mundpropaganda oder Meldungen, die nicht durch ein seriöses Medium bestätigt wurden.bezieht seine Informationen aus aus dem Bundeskanzleramt, dem Sozialministerium und direkt von politischen Entscheidungsträgern.