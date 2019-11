Öffis – einer der sichersten Orte Wiens

2017 startete die Sicherheitsoffensive der Wiener Linien. Seitdem ist viel passiert: Neue MitarbeiterInnen für das Sicherheitsteam, Ausbau der Videoüberwachung und neue Notsprecheinrichtungen. (Promotion)

Die Sicherheit ist wohl eines jenen Themen, denen in der öffentlichen Wahrnehmung ein hoher Stellenwert zukommt. Die Wiener Linien sind sich dieser Tatsache bewusst und setzen täglich höchste Standards, um den Öffi-NutzerInnen ein größtmögliches Maß an Sicherheit zu bieten.Vor zwei Jahren initiierten die Wiener Linien eine große Sicherheitsoffensive der Wiener Linien. Eine Vielzahl von Maßnahmen sind seitdem gesetzt worden: das Sicherheitsteam wurde aufgestockt, die Videoüberwachung ausgebaut und Sicherheitseinrichtungen wie die Notrufsäulen stehen den Fahrgästen in Notsituationen zur Verfügung.Mitte 2017 nahmen die ersten MitarbeiterInnen ihre Arbeit auf und sind seitdem täglich und gut sichtbar für alle Öffi-NutzerInnen während der gesamten Betriebszeit im Einsatz. Die Sicherheitsoffensive geht indes weiter: Derzeit wird der Sicherheitsdienst aufgestockt und wird im Vollausbau Ende dieses Jahres 120 MitarbeiterInnen haben. Somit werden mit Ende 2019 über 300 MitarbeiterInnen den Fahrgästen als Ansprechpartner vor Ort dienen, einschließlich mehr als 200 Service-MitarbeiterInnen, die bereits zu diesem Zeitpunkt im Einsatz sind.Darüber hinaus treiben die Wiener Linien auch den Ausbau der Videoüberwachung voran. Mehr als 13.000 Sicherheitskameras sind im Einsatz, davon allein befinden sich 2.700 Kameras in den U-Bahn-Stationen. Zusätzlich zu den Kameras, sind auf jedem Bahnsteig und in jedem Zug ebenso Notsprecheinrichtungen und Notstopps zu finden. Wer am Bahnsteig diese betätigt, wird in die Leitstelle verbunden, im Zug hingegen zum jeweiligen Fahrer bzw. Fahrerin. Beim Notstopp im Zug fährt der Zug in die nächste Station und hält dort.Alle weiteren Informationen über die Sicherheitsoffensive der Wiener Linien gibt es hier: