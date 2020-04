Ohne Maske in Öffis: Jetzt sind 25 Euro sofort fällig

Ab Dienstag kann die Polizei nicht nur Corona-Sünder anzeigen, sondern auch sofort abstrafen – etwa bei fehlender Maske in Öffis oder bei Treffen in der Öffentlichkeit.

Bisher wurden Corona-Sünder von der Polizei angezeigt, alleine am Karsamstag und Ostersonntag wurden 1.500 solcher Anzeigen mit Maximalstrafen von 3.600 Euro ausgestellt. Ab Dienstag gleichzeitig mit der Maskenpflicht in den Öffis und dem Aufsperren vieler Geschäfte kann die Polizei neben Anzeigen nun auch Organstrafen ausstellen. Bedeutet: Ist der Corona-Sünder einsichtig und stellt die Polizei ein Organmandat bei einer geringfügigen Übertretung aus, ist die Sache mit der Bezahlung der Strafe erledigt.Wer ab Dienstag ohne Maske in den Öffis oder im Supermarkt angetroffen wird, dem kostet dies 25 Euro – "wenn es überhaupt eine Anhaltung gibt, der Dialog zu nichts führt und die Voraussetzungen für ein Organstrafmandat bestehen", heißt es bei der Polizei. Gleiches gilt für jene, die sich trotz Verbots mit Freunden, in größeren Gruppen trifft oder sonst gegen die Corona-Regeln verstößt. Das kann dann 50 Euro kosten."Die Person hat das Recht, auf ein angebotenes Organmandat freiwillig zu verzichten und auf eine Anzeige zu bestehen, etwa wenn man ein Rechtsmittel ergreifen möchte", was beim Organmandat nicht möglich ist, so die Polizei.Die Polizei selbst gibt aber an, dass die Zahl der Anzeigen deutlich zurückgegangen sei. Waren es das Wochenende zuvor noch rund 2.300 Anzeigen, zählte die Polizei am Osterwochenende 1.500. Die Polizei will nun die verhängte Anzeigen und Strafen nur mehr wöchentlich bekannt geben. Man wolle weg vom Eindruck einer strafenden Organisation, heißt es beim ORF.