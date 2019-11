Ohne Plastikhülle sind Gurken eher Banane

Es ist eine Zwickmühle: Supermärkte reduzieren Plastikverpackungen auf Konsumentenwunsch. Dadurch sinkt aber die Haltbarkeit von Gemüse. Salatgurken werden tonnenweise weggeworfen.

Transportproblem

Plastik im Supermarkt ist pfui, sagen Verbraucher. Deshalb schaffen die Händler Verpackungen aus Kunststofffolien ab. Schattenseite: Supermärkte müssen immer mehr Gemüse vernichten, weil es ohne Schutz schneller verrottet.Das Problem besteht vor allem in der kalten Jahreszeit, wenn Transportwege lang sind. Bei Produkten aus Spanien hat sich in Deutschland der Anteil der vernichteten Gurken verdoppelt.Der deutsche Rewe-Konzern – er spart bei Gurken jährlich 160 Tonnen Plastik ein – will jetzt zumindest im Winter zur Folie zurückkehren.Ziel: Über die gesamte Saison gesehen 95 Prozent der Gurken unverpackt anzubieten. Die Supermarkt-Kette Real tüftelt an neuen Transportlösungen. Papier-Abdeckungen sollen verhindern, dass die Gurke schrumpft, also unverkaufbar wird – damit sie auch im Winter genießbar bleibt.