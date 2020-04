Öko-Rebellen stellen Beete auf Parkplätze in Wien

In Wien-Währing ist derzeit eine temporäre Begegnungszone eingerichtet. Anhänger der "Extinction Rebellion" stellten nun auf einem Parkplatz einfach ein Beet auf.

Am Mittwochabend fuhren mehrere Fahrradfahrer in die Begegnungszone Schopenhauerstraße und blieben auf der Höhe der Anna-Frauer-Gasse stehen. Einer von ihnen war mit einem Transport-Rad unterwegs, auf dem er ein Beet aufgeladen hatte. Plötzlich stiegen alle von ihren Bikes und hievten den "Platzpark" mit vereinten Kräften einfach auf einen Parkplatz. Nach der kuriosen Aktion stiegen wieder alle auf ihre Räder und fuhren davon.Ein-Leser beobachtete das Geschehen und entschloss sich die Sache aus nächster Nähe anzusehen. Auf dem Beet sind mehrere Zettel angebracht, die Licht ins Dunkel bringen. Es handelt sich dabei um einen sogenannten "Platzpark". Anhänger der "Extinction Rebellion" stellen diese auf, "um den Menschen Freude zu bringen" und wollen so die Straße beleben. Auf dem Beet sind zudem Slogans wie "Rebel for life, "Die Stadt lebt" und "Bemal mich" zu lesen.fragte bei der Währinger Bezirkvorstehung nach, was es mit dem "Platzpark" auf sich hat. "Uns hat man über die Aktion in der Schopenhauerstraße nicht informiert, allerdings werden wir uns das genauer anschauen", heißt es seitens einer Bezirkssprecherin.Ein Sprecher der Öko-Rebellen stellte gegenüberklar: "Wir führen solche Aktionen durch und besetzen Parkplätze um mehr Grün in die Stadt zu bringen. Wegen der Corona-Krise müssen wir auf solche harmlosen Aktionen zurückgreifen. Wenn die Regierung aber weiterhin Geld in klimaschädliche Industrien steckt, werden wir möglicherweise wieder auf Sitzblockaden zurückgreifen."Die "Extinction Rebellion" beschreibt sich selbst als eine internationale Massenbewegung der Zivilgesellschaft. Ihr Ziel ist es, die Regierungen der Welt mittels gewaltfreiem Widerstand zum Handeln gegen den Klimanotstand zu bewegen.