Sultan schickt Model-Ehefrau (27) in die Wüste

Der malaysische Sultan Muhammed V. von Kelantan hat sich von seiner Ehefrau scheiden lassen. Erst vor 8 Monaten hatte der Sultan die ehemalige "Miss Moskau" geheiratet.

Alles begann wie ein wunderschönes Märchen aus "1001 Nacht", doch die Geschichte des malaysischen Sultans und seiner Ehefrau endet leider ohne Happy End.Vor gerade einmal acht Monaten gaben sich Sultan Muhammed V. von Kelantan und Oksana Andreyevna Voevodina aus Russland das Ja-Wort. Im Mai kam ihr Sohn auf die Welt.Doch die Beziehung der beiden stand unter keinem guten Stern und begann immer mehr zu bröckeln. Nun zog der 49-Jährige die Reißleine und ließ sich von seiner Model-Ehefrau scheiden.Zum Zeitpunkt der Hochzeit war Muhammed V. König und Staatschef von Malaysia. Nach heftiger Kritik an der Ehe dankte er allerdings ab.Und auch Oksana ließ ihr altes Leben hinter sich. Für den Sultan trat die ehemalige "Miss Moskau" extra zum Islam über. Außerdem löschte die 27-Jährige sämtliche freizügigen Fotos in den sozialen Netzwerken.Medienberichten zufolge sollen aber die früheren Aufnahmen von Oksana als Bikini-Model der Grund für die Trennung gewesen sein. Bereits am 1. Juli wurde das Paar rechtskräftig geschieden.(wil)