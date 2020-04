Trotz Corona: 5.000 Euro für Tisch beim Oktoberfest

Das größte Volksfest der Welt ist noch nicht offiziell abgesagt. Tische für zehn Personen werden weiterhin für 5.000 Euro zur Reservierung angeboten.

Obwohl in München das Oktoberfest auf der Kippe steht, werden im Internet für Tausende Euro Platzreservierungen in den Bierzelten angeboten. Sie werden nicht von den Wirten verkauft, sondern von Zwischenhändlern. Tische für zehn Personen werden teils für 5.000 Euro und zur Reservierung angeboten - obwohl es diese Plätze vielleicht nie geben wird.Noch haben die Verantwortlichen nicht endgültig entschieden, ob das größte Volksfest der Welt wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden muss. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat angekündigt, er werde in den nächsten zwei Wochen darüber mit Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter beraten.Die Wirte haben teils seit Jahresbeginn Anfragen zu Reservierungen angenommen oder Tische für Stammkunden vorreserviert. Zusagen haben sie aber nicht gegeben. Sie wehren sich seit Jahren mit nur teilweisem Erfolg gegen die Graumarktverkäufe von Reservierungen und die exorbitanten Preise.Bei den Wirten kostet die Reservierung nichts beziehungsweise eine geringe Bearbeitungsgebühr. Die Gäste müssen nur Verzehrgutscheine kaufen, je nach Zelt fallen pro Platz mindestens rund 40 Euro an, der Wert von etwa zwei Maß Bier und einem Hendl.