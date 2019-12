Oktopus packt Adler und will ihn in die Tiefe ziehen

Kanadische Fischer filmten, wie sie einen Weißkopfseeadler aus den Fängen eines Oktopus gerettet haben.

Fast wäre ein Weißkopfseeadler in Kanada selbst Opfer seiner eigenen Beute geworden. Ein großer Oktopus hatte sich den Greifvogel geschnappt, hielt ihn mit seinen acht Armen fest und drohte das Tier in die Tiefe zu ziehen. Die Lage schien für den Adler, der eigentlich den Oktopus verspeisen wollte, aussichtslos.Ein Gruppe von Fischern wurde aber durch ein lautes Kreischen auf den ungewöhnlichen Kampf aufmerksam. Mit Hilfe einer langen Stange gelang es ihnen, den Raubvogel zu befreien. Der Adler konnte sich schließlich ans Ufer retten. Im Video sehen Sie das seltene Naturschauspiel, das sich an der Westspitze von Vancouver-Island ereignete.