Amira zu Oliver Pocher: "Sag mal, spinnst du?!"

Boris Becker und Michael Wendler macht Oliver Pocher auf Instagram ungestraft fertig. Doch mir ihr sollte er sich nicht anlegen: Seine Frau Amira!

"Und so fühlt sich die COOLSTE FRAU des gestrigen Abends HEUTE, nach Ihrer ersten Liveshow...und wer räumt JETZT den Geschirrspüler aus!?!?!": Zwei Tage nach dem Peinlich-TV-Hit "Pocher vs. Wendler" ist von Amiras coolem Business-Schick nicht viel übrig. Ganz genütlich ist sie auf der Couch weggepennt. Schlabberpulli und Leggings sind statt Nadelstreif-Blazer und Schminke angesagt.Die Reaktionen auf Instagram waren blitzschnell da. Pietro Lombardi schickt wohl wegen des unlustigen Geschirrspüler-Sagers Lach-Smileys. Lob gibt's auch von Boris' Ehefrau Lilly Becker.Es ist das dritte Kommentar, das es in sich hat. Denn das stammt von Amira selbst, die ihrem Göttergatten alles, nur keine Liebe schickt. Stattdessen fährt sie den Mittelfinger aus: "Sag mal spinnst Du 😂 werd ich jetzt gar nicht mehr gefragt welche Bilder gepostet werden dürfen? 😆🖕🏽"Pocher hat ein mittelgroßes Problem. Allein ist er auf Instagram nichts. Seine größten Erfolge waren immer Mobbing-Aktionen. Erst hat er Boris Becker fertig gemacht, dann den Wendler. Mit dem Schlagersänger wurde jetzt in der TV-Show Frieden geschlossen, Oliver darf also nicht mehr verarschen und schimpfn, wie es ihm gefällt.Almira sollte er sich aber nicht als nächstes Opfer aussuchen. Sonst hängt der Haussegen bald schief.