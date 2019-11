Amira Pocher kurz nach Geburt am roten Teppich

Nur wenige Tage, nachdem sie ihren Sohn zur Welt gebracht hat, begleitet die Salzburgerin ihren Mann Oliver Pocher zu einem Event.

Am 11. November 2020 freuten sich Amira (27) und Oliver Pocher (41) über die Geburt ihres Sohnes. Auf Instagram posteten beide die frohe Botschaft.Vier Tage später moderierte der Komiker eine Charityveranstaltung. Begleitet wurde er dabei von seiner Frau. Auch der Junior war mit dabei, wie Amira versicherte. "Das ist mein erster Schritt vor die Tür und dann direkt hier hin. Aber ich bin gewappnet, ich bin gut vorbereitet und mein Baby ist ganz in der Nähe", so die Jungmutter gegenüber RTL.So kurz nach der Niederkunft wirkte die 27-Jährige äußerst frisch und fit. "Das ist auch nur Maske und drunter stecken ganz normale Augenringe. Wie bei jeder anderen frischgebackenen Mami", lachte sie.