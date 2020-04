Oliver Pocher in TV-Show: "Ich will die Scheidung!"

Der letzte TV-Auftritt von Oliver Pocher und seiner Frau Amira ging ordentlich daneben. Hängt jetzt der Promi-Haussegen schief?

Pochers Ausraster vor laufender Kamera

Hängt der Pocher-Haussegen schief?

Sieht TV-Comedian Oliver Pocher (42) jetzt nur noch Rot? Nicht nur, dass er sich nach wie vor über Schlagersänger Michael Wendler (47) und dessen Verlobte Laura Müller (19) lustig macht und sich auch mit anderen Promis Schlammschlachten liefert – in der ZDF-Show "Das Spiel beginnt" fuhr er auch mit seiner Frau Amira (27) Schlitten. "Ich will die Scheidung", pfeffert Olli seiner Liebsten entgegen, während die Kameras drauf halten. Was war da bitte los?In der TV-Sendung mussten die Pochers gegen andere Promi-Paare antreten und in diversen Wettkämpfen ihr Geschick unter Beweis stellen. Während das Zahnbürsten-Balancieren und auch das Puzzeln noch gut verliefen, war beim Memory dann Schluss mit lustig.Dass Amira dieses Match vergeigte, brachte Oli so sehr zum Kochen, dass er wütend einen Schaumstoffwürfel durch das Studio warf. "Das war ein Elfmeter ohne Torwart!" Auch die anderen Mitstreiter konnten den wütenden Pocher nicht beruhigen, der zu diesem Zeitpunkt nicht mehr unter Kontrolle hatte: "Ich habe sie hier reingebracht, in diese Sendung!" donnerte er in Richtung Amira. Auch die nächsten Spiele konnten die Pochers nicht für sich entscheiden. Ist der TV-Entertainer am Ende so ein schlechter Verlierer, dass er seine eigene Ehe aufs Spiel setzt?Keineswegs, denn Pochers Ausbrüche dürften nur Show gewesen sein. Es bleibt jedenfalls abzuwarten, ob er diesmal mit seiner eigenwilligen Auffassung von Unterhaltung und Humor den Bogen von Ehefrau Amira nicht doch überspannt hat.