Falco muss für Pochers Wendler-Parodie herhalten

Das Wendler-Pocher-Match geht in die nächste Runde. Für sein neuestes Video textete Oliver Pocher Falcos Skandal-Song "Jeanny" um.

Oliver Pocher als Falco

Kurz hatte man ja gehofft, der mehr oder weniger inszenierte Kleinkrieg zwischen Oliver Pocher (42) und Michael Wendler (47) würde nach dem halblustigen TV-Duell abflauen. Doch auch nach seinem Sieg über den Schlagersänger legt der TV-Comedian erneut nach und bewegt sich dafür ein weiteres Mal auf sehr dünnem Eis.Am Wochenende veröffentlichte Pocher auf seinem Instagram-Account das Video "Laura & Wendler - Das Finale". Dabei bedient er sich am Falco-Hit "Jeanny" von 1986. Verkleidet als Wendler imitiert Pocher Falcos Sprechgesang mit neuen Textzeilen, dazwischen gibt es Original-Einspieler von Laura Müller (19).So erinnert Pocher an Lauras freizügige Fotos ("Wo sind deine Klamotten? Du hast sie verloren, als Du Dich im Playboy zeigen musstest.") oder zieht ihre Social Media-Videos durch den Kakao ("You are just a lonely little girl in a Instagram world/There is no one who needs you"). Auch Schauspieler Martin Klempnow (46), der wie Laura Müller momentan in der TV-Show "Let's Dance" zu sehen ist, spielt im Video die Rolle des Nachrichtensprechers. Auch Oliver Pochers Frau Amira ist wieder mit dabei.Während Einige Oliver Pochers Kreativität loben, mahnen andere zur Vorsicht: Lilly Becker hofft beispielsweise, dass Michael Wendler die Aktion "mit Humor" sieht. Andere dürften langsam die Nase voll von den Aktionen haben: "Irgendwann ist auch gut. Man soll die Party verlassen wenn es am besten ist", kommentiert jemand den Clip.