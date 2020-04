So fies lästert Pocher über die Wendler-Verlobung

"Adoptivkind", Grammatikschwächen und Tippfehler: Oliver Pocher amüsiert sich blendend über die Verlobung von Michael Wendler.

Pocher teilt wieder gegen Wendler aus

Zu Beginn der Woche haben Schlagersänger Michael Wendler (47) und seine Freundin Laura Müller (19) ihre Verlobung bekannt gegeben . Mit einem großen Rosenstrauß hielt der Musiker um die Hand der "Let's Dance"-Kandidatin an, die überglücklich "Ja" sagte. Nach zahlreichen Glückwünschen anderer Promis , darunter auch Wendler-Ex Claudia Norberg, hat sich auch Oliver Pocher in einem Video zu den Hochzeitsplänen der beiden geäußert. Dabei ließen die spitzen Bemerkungen des selbst ernannten Wendler-Rivalen nicht lange auf sich warten."DIE Verlobung des Jahres von meinem Freund und seinem Adoptivkind Laura", kommentiert Pocher in seinem Posting die Nachricht und legt in einem Clip noch einmal nach: "Er hat endlich nach langem Hin und Her – und kurz bevor Laura bei 'Let's Dance' rausfliegt – gesagt: Möchtest du mich bitte mich adop... heiraten?" Auch über die Tatsache, dass Michael Wendler vor lauter Freude nicht mehr Herr der englischen Grammatik zu sein schien, erheiterte den Comedian.Außerdem beschäftigt ihn die Frage, welchen Namen das frisch verlobte Promi-Pärchen nach ihrer Hochzeit tragen wird. Denn da stehen laut Oliver Pocher nämlich so einige (mehr oder weniger komplizierte) Möglichkeiten zur Auswahl.Neben all den Spitzen gegen Michael Wendler und Laura Müller macht sich der Komiker auch über die Reaktion einer ganz bestimmten Gratulantin lustig: In ihrer Instagram-Story hatte Wendlers Exfrau Claudia Norberg (49) das Verlobungsfoto mit "Herzlichen Glückwunch" kommentiert und offensichtlich auf einen wichtigen Buchstaben vergessen. "Sie müsste noch ein 's' kaufen", belächelt Pocher den Tippfehler. "Aber das Geld hat sie momentan nicht."