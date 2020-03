Jetzt witzelt Pocher über Sarah & Dominic Harrison

Nach Schlagerstar Michael Wendler ist das Influencer-Pärchen Sarah und Dominic Harrison dran.

Oliver Pocher hat ein neues Opfer gefunden: In seinem neuesten Instagram-Video macht er sich über Ex-"Promi Big Brother"-Teilnehmerin Sarah Harrison (hieß früher Nowak mit Nachnamen) lustig.In dem fast vierminütigen Posting zeigt er zunächst mehrere Stories von dem Influencer-Paar. Darin bekommen wir Sarah, Dominic und ihr Kind am Strand und beim Ausgehen mit Freunden zu sehen."Hier in Dubai darf man noch rausgehen. Es ist keine Ausgangssperre. Hier hat man wesentlich mehr Freiheit. Hier geht es uns einfach aktuell besser, als wenn wir jetzt zurück nach München einreisen würden", erklärt sie und verrät kurze Zeit später, dass sie ihren Dubai-Urlaub wegen der Corona-Krise verlängert hat.Direkt danach geht es weiter mit dem Parodie-Video von Pocher. "Hallo ihr Süßen, wir kommen gerade frisch von der Desinfektion", beginnt der Comedian seinen Clip. "Ich wollte mich jetzt noch mal bei euch melden. Wir sind hier in Quarantäne in Köln. Hier haben keine Bars offen und keine Fitnesscenter, gar nichts ist hier. Wir wissen gar nicht, was wir den ganzen Tag machen sollen. Wir wären jetzt auch lieber in Dubai. Da ist das Wetter schöner", erzählt er weiter.Auch Pochers Freundin Amira ist in dem Video zu sehen. Sie liegt neben dem Komiker im Bett und rollt mit den Augen. Am Schluss macht er sich noch über die vielen Werbungen in Harrisons Clip lustig: "Bleibt einfach gesund und bleibt noch dran, denn ich hab noch ganz viele Werbepartner, die ich unterbringen muss."Zu Pochers Video selbst hat sich Harrison nicht geäußert. Sie hat lediglich in ihrer Insta-Story ein Statement veröffentlicht, in der sie ihre Stories verteidigt. "Zu keinem Zeitpunkt wollen wir uns despektierlich zu der aktuellen Situation äußern. Auch halten wir uns nicht für etwas Besseres", schreibt sie unter anderem.