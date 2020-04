Die Pochers starten mit erster Late-Night-Show

Beim "Wendler-Duell" standen Oliver Pocher und seine Frau Amira zuletzt gemeinsam vor der Kamera. Nun bekommen sie ihre erste eigene TV-Show.

Der mehr-oder-weniger-inszenierte Beef, den sich TV-Comedian Oliver Pocher (42) und Schlagersänger Michael Wendler (47) seit einer gefühlten Ewigkeit liefern, hat sich für beide verdammt gut ausgezahlt.Wendler bekommt genügend Plattform, um seine Liebe zu "Let's Dance"-Kandidatin Laura Müller (19) so medienwirksam wie möglich auszuschlachten. RTL wird sogar die Hochzeit der beiden live übertragen . Pocher hat sich hingegen mit dem deutschen TV-Sender einen exklusiven Deal über mehrere Shows ausgehandelt.Eines dieses Projekte ist "Pocher - gefährlich und ehrlich", das am 15. Mai auf Sendung geht. Zusammen mit seiner Frau Amira (27) wird Pocher darin sowohl diverse Social-Media-Plattformen als auch TV-Programme durchforsten, um sie in seiner eigenwilligen Art zu zerpflücken."Es wird dringend Zeit für eine gefährliche ehrliche Sendung auf RTL", erklärt Pocher die Absicht, die hinter seiner neuen Show steckt. "Es ist Zeit für eine Sendung, die sich alles traut, kein Blatt vor den Mund nimmt und genau hinschaut, was so alles auf den Kanälen passiert."Dieses Konzept klingt ein wenig sehr vertraut: Auch Moderator Stefan Raab (53) fuhr mit seiner erfolgreichen Comedy-Sendung "TV Total" Ende der 1990er-Jahre auf ProSieben eine ähnliche Schiene. Ob sich da mal RTL und der Konkurrenzsender nicht wieder in die Haare kriegen.Nach dem Finale der Musikshow "The Masked Singer" kam es zwischen den Twitter-Accounts der beiden Sender hinter den Kulissen zum heftigen Schlagabtausch . Auslöser war RTL-Moderatorin Sonja Zietlow, die unter einer der Masken in der ProSieben-Show steckte.