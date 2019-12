Olivia Newton-John hat ihre "Grease"-Jacke wieder

Im Kampf gegen Krebs versteigerte Olivia Newton John die Jacke, die sie im Film "Grease" trug. Selbstlos gab sie der Käufer der erkrankten Schauspielerin zurück.

Legendäre "Grease"-Jacke versteigert

Selbstlose Geste rührt erkrankte Schauspielerin

Mit der Musical-Verfilmung "Grease" gelang Olivia Newton John (71) 1978 der internationale Durchbruch. Das legendäre Duett "You're The One That I Want" mit Filmpartner John Travolta (65) ist seither ein Evergreen.Die Lederjacke, die sie in der berühmten Filmszene trug, befand sich seitdem im Besitz der Schauspielerin. Um Geld für die Krebsforschung zu sammeln, rief sie zur Versteigerung vieler ihrer Erinnerungsstücke auf, darunter auch die berühmte "Grease"-Jacke.Wie die BBC berichtet, hat der anonyme Käufer die Jacke ihrer ehemaligen Besitzerin als Geschenk zurück gegeben. In einem Video richtet er sich direkt an Olivia Newton John:"Diese Jacke sollte nicht bei einem Milliardär im Schrank hängen, damit er damit im Country Club angeben kann", begründet er sein Geschenk. "Die Chancen, widerkehrenden Krebs mit den neusten Methoden zu bekämpfen, ist 1000 Mal großartiger."Olivia Newton John, die seit 1992 selbst gegen Brustkrebs kämpft, ist dankbar und über alle Maßen gerührt: "Das ist das Unglaublichste und Großzügigste, was man je für mich getan hat."