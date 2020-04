Ölpreis auf niedrigstem Stand der Geschichte

Der Ölpreis an der New Yorker Börse ist zwischenzeitlich auf unter fünf Dollar pro Barrel und damit auf den niedrigsten Stand der Geschichte abgestürzt.

In der Coronakrise ist der Ölpreis auf den tiefsten Stand seit über 30 Jahren. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) lag am Montag bei der Referenzsorte WTI zwischenzeitlich bei 10,34 Dollar. Bedeutet: Seit Freitag ein Verlust von 40 Prozent.+++ Mehr Infos in Kürze +++