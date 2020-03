Oma (84) schreibt süßes Gedicht gegen Coronavirus

Leopoldine ist 84 Jahre jung und ist in Zeiten der Corona-Krise von ihrer Familie isoliert. Doch sie fand einen besonderen Weg mit der Situation umzugehen und schrieb ein Gedicht.

Das Coronavirus hält vor allem unsere älteren Mitbürger in Atem. Quarantäne und Isolation betrifft auch die Omas und Opas in unserem Land, die ihre Kinder, Enkerl und Urenkerl nicht sehen dürfen. Eine resolute Niederösterreicherin hat allerdings einen Weg gefunden, um trotzdem mit der "Außenwelt" in Kontakt zu treten.Leopoldine Weber wird im Oktober 2020 84 Jahre alt, die Coronakrise sitzt sie in ihrem kleinen Heimatort Feichsen in Niederösterreich aus. "Ich habe schon immer gerne gedichtet, aber eigentlich nur zum Spaß! Jetzt möchte ich der Bevölkerung mit meinen Zeilen ein wenig Mut zusprechen", sagt die "Poldi" zuAuch ihre um zwei Jahre ältere Schwester Hermine aus Zarnsdof schwärmt von den Dichtkünsten: "Sie bringt es einfach immer auf den Punkt. Bei runden Geburtstagen ist das Gedicht von der Poldi immer ein Höhepunkt. Jetzt hoffe ich, dass sie mit ihren Zeilen denen Kraft gibt, die diese in der aktuellen Zeit ganz dringend brauchen."