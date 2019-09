Oma rettet Enkelin (1) aus brennendem Wohnhaus

Bei einem Brand am Mittwochabend wurde eine Oma zur Lebensretterin. Die 60-jährige holte ihre einjährige Enkelin aus dem brennenden Haus.

Gegen 18 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in Atzbach.Nachdem die 60-jährige Großmutter ihre 1-jährige Enkelin im ersten Stock ihres Einfamilienhauses schlafen gelegt hatte, ging sie wieder nach unten in das Erdgeschoss.Dort bemerkte sie, dass es im Gästezimmer im Erdgeschoss zu einem Brand gekommen war. Sie reagierte sofort: "Anschließend rannte sie nach oben, um ihre Enkelin zu retten, ehe sie, gemeinsam mit der Enkelin, selbstständig das Haus verlassen konnte".Eine 24-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr zeitgleich mit dem Auto an dem Haus vorbei, bemerkte die Rauchentwicklung und verständigte sofort die Einsatzkräfte.Die Großmutter wurde mit ihrer Enkelin mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Salzkammergutklinikum Vöcklabruck eingeliefert. Zwei Feuerwehren konnten den Brand löschen.(rep)