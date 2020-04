Planen One Direction noch 2020 ihre Reunion?

Zum zehnten Bandjubiläum verrät Liam Payne ein neues Projekt der Gruppe. Auch weitere Hinweise deuten darauf hin, dass eine Reunion geplant ist.

Liam teilt Neuigkeiten

Wetten

Harry Styles

Louis Tomlinson

Niall Horan

Zayn Malik

Im Sommer 2010 nahmen fünf Burschen an der Castingshow "The X Factor" teil. Nicole Scherzinger riet den Einzelkünstlern, es als Band gemeinsam zu probieren. "One Direction" war geboren und schaffte es auf den dritten Platz. Sie erhielten einen Plattenvertrag – seit März 2016 stehen Harry Styles (26), Liam Payne (26), Louis Tomlinson (28) und Niall Horan (26) allerdings nicht mehr gemeinsam auf der Bühne. Das ursprüngliche fünfte Bandmitglied Zayn Malik (27) ist bereits 2015 ausgestiegen.Seither werkeln die Sänger teils sehr erfolgreich an ihren Solo-Karrieren, trotzdem wünschen Fans sich, dass die Gruppe wieder zusammen kommt – das Bandjubiläum würde sich da anbieten. Nun gibt es einen neuen Grund zur Hoffnung.Wie Liam Payne gegenüber "The Sun" verrät, lassen sich die Sänger zum zehnten Band-Geburtstag im Juli etwas Besonderes einfallen."Es gibt eine Menge Dinge, an denen wir arbeiten und die wir realisieren wollen. Es werden viele E-Mails verschickt", erzählt Payne. Er sei sich nicht sicher, was er verraten darf und ob er mehr sagen kann.Die Wettplattform Coral schließt auf eine Wiedervereinigung: "Die jüngsten Quoten deuten alle auf ein One-Direction-Wiedersehen im Jahr 2020 hin und in solchen Wettmärkten bestätigt sich meistens: Wo Rauch ist, ist auch Feuer", erklärt Coral-Pressesprecher John Hill gegenüber "Mirror.co.uk".Im März seien die Tipps laut Hill stark angestiegen, doch Fans müssen stark sein, so Hill: "Die Wetten legen nahe, dass ein Wiedersehen ohne Zayn Malik stattfinden wird."Kommen die Jungs während der Corona-Krise wieder zusammen – gibt es vielleicht eine Zusammenkunft via Livestream? In einem Interview mit dem amerikanischen Radiosender SiriusXM sagt Harry im April: "Ich weiß nicht, ob das das Comeback ist, das wir im Sinn hatten. Äh, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg wäre" – da hat sich Harry wohl verplappert.Für Louis ist die Reunion nur eine Frage der Zeit, wie er in der "The One Show" erklärt: "Fans haben sicher das Gefühl, wir wären seit langem keine Gruppe mehr, aber wir sind es. Das Comeback wird passieren, wir wären ja doof, wenn wir das nicht tun würden." Momentan genieße er es aber, sich selbst zu entdecken.Niall wurde zu One-Direction-Zeiten von seinen Band-Kollegen oft gepranked. Trotzdem (oder gerade deshalb) wäre er für ein Comeback zu haben, wie er bei "Express.co.uk" verrät: "Ich genieße, was ich tue, aber wenn einer der Jungs mich anrufen und sagen würde, dass es Zeit ist, dann würde ich sofort mitmachen."Ob Zayn bei einer Zusammenkunft mitziehen würde, ist zu bezweifeln. Er spricht aktuell kaum mit seinen Ex-Kollegen oder über seine Zeit bei One Direction. Wie Niall der "Sun" erzählt, sei es schwierig, einen Kontakt zu ihm herzustellen: "Vielleicht können wir uns eines Tages wieder treffen, aber nicht jetzt", so Horan.