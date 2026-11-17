i US-Behörden nehmen „meistgesuchtes OnlyFans-Model der Welt” fest Instagram Landet hinter Gittern "Begehrtestes OnlyFans-Model" von US-Behörde verhaftet Ein OnlyFans-Model aus Holland mit Millionen Followern wurde bei der Einreise in die USA festgenommen – wegen eines verpassten Termins. Von Heute Entertainment 17.11.2026, 15:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die 27-jährige Vera Dijkmans, die sich selbst als "begehrteste OnlyFans-Freundin der Welt" inszeniert, wurde am Flughafen Newark von der US-Einwanderungsbehörde ICE aus einem Flugzeug geholt und in Gewahrsam genommen. Das Model hat sechs Millionen Follower auf Instagram und fast 900.000 auf OnlyFans.

Dijkmans war auf dem Weg zu einem UFC-Event in New York City, wo sie "Content" für ihre Plattformen erstellen wollte. Der Grund für die Festnahme: Sie hatte einen Gerichtstermin in ihrem Green-Card-Verfahren verpasst.

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Wie die New York Post berichtet, erklärte ihre Mutter, dass Dijkmans viel reist und meist in Hotels wohnt. "So ist sie wohl im System von ICE gelandet", sagte sie der Zeitung.

Harte Bedingungen in der Haft

Die Mutter flog in die USA und war schockiert über den Zustand ihrer Tochter: "Vera hatte Tränen in den Augen, ich habe sie in der Gefängniskleidung kaum erkannt." Das Model darf nur noch fünf Minuten pro Tag telefonieren – 60 Häftlinge teilen sich vier Telefone.

Schwester Iza beschreibt besorgniserregende Zustände: "Das Essen ist schlecht, die Hygiene katastrophal und die Stimmung angespannt." Vera schläft mit elf anderen Frauen in einem Raum auf unbequemen Betten.

Kein Tageslicht seit sechs Tagen

"Sie hat sechs Tage lang kein Tageslicht gesehen. Die Fenster sind versiegelt", so die Schwester weiter. Die Familie kann nur über das Gefängnistelefon mit ihr kommunizieren – ihr Handy wurde eingezogen.

Ein Anwalt konnte bisher nichts ausrichten, da bereits eine Abschiebungsanordnung vorliegt. Auch die niederländische Botschaft teilte mit, dass sie nur begrenzt helfen könne. Man leiste aber konsularischen Beistand.