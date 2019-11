Sorge um EU-Chef Juncker, morgen riskante Operation

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat sich für eine schwere Operation ins Krankenhaus begeben. Der Eingriff soll bereits morgen, Dienstag, stattfinden.

Jean-Claude Juncker musste sich wegen eines Aneurysmas ins Krankenhaus begeben. Ein Aneurysma ist eine mit Blut gefüllte Ausstülpung einer Arterie, die plötzlich platzen kann.Tritt dieser Fall ein, droht der Betroffene zu verbluten aber auch eine Operation kann riskant sein.Jean-Claude Juncker soll bereits morgen operiert werden. Der 64-jährige hat seine Amtszeit als Präsident der EU-Kommission am 31. Oktober offiziell beendet.Er ist aber weiter geschäftsführend im Amt, weil die Kommission von Nachfolgerin Ursula von der Leyen noch nicht komplett ist.Auch in der Vergangenheit hatte Juncker immer wieder gesundheitliche Probleme: Im August musste er seinen Urlaub frühzeitig abbrechen, um sich dringend an der Gallenblase operieren zu lassen. Nach der Operation ruhte sich Juncker eine Woche in Luxemburg aus, dann nahm er seine Arbeit wieder auf. Auch sein Ischias machte dem Politiker immer wieder Sorgen …