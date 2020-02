Flasche Wasser kostet 20 Euro beim Opernball

"Alles Walzer!" Das Tanzen bis in die Morgenstunden befeuert Hunger und Durst. Das Stillen dieser Bedürfnisse ist allerdings nicht billig.

52.600 Gläser, 9.200 Besteckteile, 1.000 Sektkübel und 320 Personen Bewirtungspersonal stehen bereit für den Opernball am Donnerstag. Dass der gesellschaftliche Anlass keine günstige Angelegenheit ist, leuchtet angesichts der Eintritts- (315 Euro) und Logenpreisen (23.600 Euro für eine Rangloge) ein. Doch auch die Kulinarik setzt tiefe (Frack-)Taschen voraus.Weinbar, Käsesommelier, Negroni Secret Bar, Opernball-Drink in der Opernball-Disco und viele weitere Bars und Essensmöglichkeiten haben ihren Preis.Das beginnt schon beim Wasser. Denn wer ein bisschen Geld sparen will und eine kleine Flasche Mineralwasser (0,33 Liter) trinken will, muss 7,50 Euro hinblättern. Für 0,75 Liter werden fast 20 Euro fällig. Zum Vergleich: Im Supermarkt gibt es 1,5 Liter für 75 Cent oder sogar weniger.Nur etwas teurer ist ein kleines Bier mit 9 Euro für 0,33 Liter. Für ein Achterl Rot- oder Weißwein müssen die Gäste 12 Euro berappen. Champagnerflaschen (0,75 Liter) kosten 300 Euro und aufwärts.Verhältnismäßig etwas leistbarer sind die Speisen. Ein Bio-Würstel mit Handsemmel, grobem Senf und Kren kostet 10,50 Euro, ein Erdäpfelgulasch 10,50 Euro, eine Brettljause mit Aufschnitt, Bergkäse, Gemüse und Wecken 22,50 Euro und ein Hot Dog (Gurkerl, Röstzwiebel, Krautsalat und Senf) 10,50 Euro.Variabel werden übrigens die Preise in der Negroni Secret Bar sein, eine versteckte Bar im Stil der 20er-Jahre im Herzen der Wiener Staatsoper. Hier gehen sämtliche Erlöse an die Caritas Gruft und Superar. Die Mindestspende pro Drink beträgt allerdings 20 Euro.