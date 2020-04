Opernball-Chefin Maria Großbauer hat Corona

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) verkündete am Donnerstag, dass es wieder einen Corona-Fall in der Reihen der ÖVP gibt.

Nach dem positiv auf das Coronavirus getesteten ÖVP-Mandatar Johann Singer hat die Partei einen zweiten Corona-Fall: Laut Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka hat sich die Abgeordnete und Opernball-Organisatorin Maria Großbauer mit dem Virus infiziert. Wer mit der Politikerin in der vergangenen Sitzungswoche näher Kontakt hatte, soll sich nun beim Parlament melden.Der jetzige Kanzler Sebastian Kurz hatte Großbauer auf seine Liste für die Nationalratswahl am 15. Oktober 2017 in die Partei geholt. Die Organisatorin des Wiener Opernballs 2017 bis 2020 zog daraufhin in den Nationalrat ein. "Wir haben mit Maria Großbauer eine Persönlichkeit gewonnen, die wie kaum eine andere für den Kunst- und Kulturbereich steht", sagte Kurz damals.Bereits zuvor, im März 2016, wurde sie von Dominique Meyer, dem Direktor der Wiener Staatsoper, als Nachfolgerin von Desirée Treichl-Stürgkh als Organisatorin des Wiener Opernballs vorgestellt. 2017 war sie erstmals für die Organisation des Wiener Opernballs verantwortlich. Sie ist die bislang jüngste Frau in dieser Position.Der Nationalrat hat am Donerstag nur für zwei kurze Sitzungen getagt. Sobtka hatte dabei den Vorsitz hinter einer Plexiglasscheibe inne. Zahlreiche Abgeordnete fanden sich mit Mund-Nasen-Schutzmasken ein.