Donald redet in Opernball-Sonderausgabe Wienerisch

Daisy schleppt Donald auf den Opernball und das Lustige Taschenbuch lehrt Kindern Wienerisch. Inklusive "Wappler" und "Hiafla".

Sprichst du Wienerisch? Donald Duck auf jeden Fall schon. Am Donnerstag, dem Tag des Opernballs erscheint die Mundart-Ausgabe des Lustigen Taschenbuchs. Und natürlich schaut Donald auch am Opernball vorbei (siehe Fotoshow oben).Insgesamt fünf Geschichten sind im Sonderband enthalten, vier davon sind zwar schon einmal erschienen, wurden diesmal aber ins Wienerische übersetzt. Die erste Story ist kurz, spielt dafür aber am Ball der Bälle. Mit dabei ist auch Andy Borg, der Daisy glatt ihrem Donald ausspannt. "Wenigstns is Taunzn hob i ma daspoat ...", ist der berühmte Erpel darüber gar nicht unglücklich.Das " Lustige Taschenbuch " hat übrigens vorgesorgt, damit auch die bundesdeutschen Comicfans verstehen, wovon Donald, Micky und Co reden. Sie dürfen schwafeln, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, denn am Beginn des Comicbandes ist eine ziemlich lustige Vokabelliste (siehe Fotoshow oben) mit Wörtern, die man in Wien braucht. "Wappler", "Gschroppm" und "Nosnraummel" inklusive. Auch eine Betonungshilfe ist dabei. Das "Lustige Taschenbuch" nimmt seinen Bildungsauftrag eben ernst – dafür sonst fast nichts.Die Abenteuer von Donald Duck und Co. erscheinen alle vier Wochen im Lustigen Taschenbuch bei Egmont Ehapa Media.