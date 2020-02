Opernball-Krönchen von Christian Lacroix

Am Opernball 2020 werden die Debütantinnen mit einer Tiara des französischen Designers Christian Lacroix auflaufen.

"Um etwas Außergewöhnliches für die Debütantinnen zu kreieren, ließ ich mich vom Leuchten der Sterne und Mozarts ikonischer Oper 'Die Zauberflöte' inspirieren", schwärmt der legendäre französische Designer Christian Lacroix.So werden die Debütantinnen also am Opernball 2020 (20. Februar) mit insgesamt 72 Swarovski-Kristallen um die Wette funkeln.Sichtlich stolz auf die Tiara zeigte sich Opernball-Lady Maria Großbauer bei der Präsentation am Donnerstag.