ORF setzt am Opernball heuer auf Metallic-Look

Bei der Live-Übertragung des Wiener Opernballs wird das Moderationsteam des ORF heuer buchstäblich glänzen.

Am Donnerstag, dem 20. Februar 2020, steht der gesamte Abend von ORF 2 und auch von 3sat im Zeichen des "Wiener Opernballs 2020". Mirjam Weichselbraun und zum ersten Mal Teresa Vogl in glamourösen Ballroben und Alfons Haider traditionell im Frack bitten im Lauf des Abends die Ballgäste zum Interview. Kristina Inhof ist ebenfalls am Ball unterwegs und präsentiert einen Tag nach dem Ball die Highlights, die sie im Getümmel aufschnappen wird.Wie jedes Jahr stehen dabei die Roben der Moderatorinnen im Mittelpunkt. Opernball-Profi Mirjam Weichselbraun trägt das "Runaway Dress" des Londoner Labels "The Vampire's Wife" aus gold-metallischem Seiden-Lamé mit akzentuierten Schultern, langen Glockenärmeln und Rüschendetails. "Ich liebe dieses federleichte Kleid, den edlen Stoff, das Gefühl, das ich habe, wenn ich es trage", so Weichselbraun über ihre Abendgarderobe.Zum ersten Mal darf Theresa Vogl Opernball-Luft schnuppern. Bei ihrem Debüt trägt sie ein handgenähtes Einzelstück aus handgemachter französischer Spitze der österreichischen Designerin Anelia Peschev. "Mein Kleid ist im Stil der 1920er Jahre gehalten und passt damit perfekt zum heurigen Opernball. Es zählt zu Peschevs Lieblingskleidern und ich freue mich schon sehr darauf, darin mein Opernballdebüt zu bestreiten".Auch Kristina Inhof ist in einem Kleid aus Österreich im Einsatz. Sie trägt eine Robe von Erika Suess. Das aqua-silberfarbene Paillettenkleid besticht durch seinen asymmetrischen Ausschnitt und den Mermaid-Cut.Ergänzt werden die glitzernden Damen durch Alfons Haider, der in einem Frack "Slimeline" der Wiener Firma Frack & Co. auf Promi-Jagd gehen wird.