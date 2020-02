Opfer mit 2,6-Meter-Stange verprügelt: Haft

Mit einer Alu-Stange soll ein 36-Jähriger mehrmals auf Kopf und Körper seines Kontrahenten (53) eingeschlagen haben. In Linz wurde er zu einer 18-monatigen-Haftstrafe verurteilt.

Mehrmals gegen Kopf geschlagen

Es sollte ein gemütlicher Abend zweier Freunde in einem Lokal in der Wienerstraße werden. Doch gegen 19 Uhr kippte plötzlich die Stimmung.Der Grund: Ein 36-jähriger Bosnier aus Enns (Bez. Linz-Land) kam zum Tisch der beiden, begann einen Streit mit seinem deutlich älteren Kontrahenten (53).Zu dritt gingen sie kurz danach aus dem Lokal zur nahe gelegenen Straßenbahn-Haltestelle "Neue Welt". Dort eskalierte die Situation dann völlig.Denn wie die Staatsanwaltschaft berichtet, griff der Jüngere plötzlich zu einer 2,6 Meter langen Alu-Stange. Diese lag hinter einer in der Nähe der Haltestelle aufgestellten Plakatwand. Passiert ist der Vorfall bereits am 7. Dezember vergangenen Jahres.Mit der Alustange soll der Beschuldigte mehrmals auf den Kopf sowie auf den Körper seinen Kontrahenten eingeschlagen haben. Die traurige Bilanz des Ausrasters: Ein Bruch der 10. Rippe, Schürfwunden im Bereich des Gesichts und Prellungen an der rechten Schulter, der rechten Mittelhand, des Ellenbogens und im Hüftbereich.Zu den genauen Hintergründen des Streits schwiegen die Beteiligten laut Staatsanwaltschaft im Vorfeld der Verhandlung vehement.Der Strafrahmen betrug wegen absichtlich schwerer Körperverletzung bis zu zehn Jahre Haft. Am Ende kam der Beschuldigte aber noch glimpflich davon. Der Richter verurteilte ihn am Dienstag zu einer 18-monatigen Haftstrafe (sechs davon unbedingt).Das Urteil ist rechtskräftig.