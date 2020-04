Vertuschung? Um die Hälfte mehr Tote in Wuhan

Die chinesische Stadt Wuhan hat die Zahl der Coronavirus-Toten überraschend um rund 50 Prozent nach oben korrigiert. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Toten auf 3.896 Personen.

Zu Beginn der vergangenen Woche hat China offiziell die Corona-Quarantäne in der Metropole Wuhan, wo die Coronavirus-Pandemie seinen Anfang nahm, beendet. Nun hat Wuhan überraschend seine offizielle Opferzahl des Virus deutlich nach oben korrigiert.Es seien nun doch weitere 1.290 Menschen infolge der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, wie die Stadt am Freitag bekanntgab. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Toten in Wuhan auf 3.896 Tote. Davor waren 2.579 Tote berichtet worden.Die landesweite Gesamtzahl von bisher 3.342 Toten in China wurde noch nicht offiziell korrigiert, dürfte sich damit aber auf mehr als 4.600 erhöhen. Die neuen Angaben bestätigen schon länger bestehende Vermutungen, dass in den offiziellen chinesischen Statistiken viele Fälle nicht mitgerechnet worden waren.Die chinesische Regierung hat Vorwürfe, das Ausmaß der Coronavirus-Epidemie im Land verschleiert zu haben, zurückgewiesen. "Es hat nie eine Vertuschung gegeben, und wir werden nie eine Vertuschung zulassen", sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, heute vor Reportern in Peking.Unter anderem die USA werfen Peking vor, zu spät über den Ausbruch des neuen Erregers informiert zu haben. Auch Frankreich und Großbritannien stellten das Krisenmanagement der chinesischen Regierung infrage.