Corona: Unsere ungarischen Nachbarn horten Waffen

Aus Furcht vor Aufständen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie decken sich aktuell viele Ungarn mit Waffen ein. "Sie sind verrückt geworden", sagt ein Verkäufer.

Nutzt Orban Situation für komplette Machtergreifung aus?

Aus Furcht vor Aufständen in der Corona-Krise decken sich viele Menschen in Ungarn mit Waffen ein. "Wir verkaufen derzeit fünfmal so viele Waffen wie in einem normalen März", sagt Gabor Vass, der drei Geschäfte in der Hauptstadt Budapest betreibt. "Wir könnten 15-mal so viel verkaufen, wenn wir mehr Waffen für Gummigeschosse hätten, aber die sind ausverkauft."In Ungarn gelten strikte Waffengesetze, allerdings sind Waffen mit kleinerem Kaliber davon ausgenommen. "Die Leute sind verrückt geworden. Sie kaufen alles, wofür sie keine Lizenz benötigen. Gaspistolen, Gummigeschosse, sogar Pfeil und Bogen, was ernsthafte Verletzungen hervorrufen kann."Auf Ungarn legen Beobachter nun besonderes Augenmerk. Premierminister Viktor Orban plant sich vom Parlament auf Grund der Pandemie ein volles Durchgriffsrecht geben zu lassen. Nehmen die Mandatare den Gesetzesentwurf vom Justizministerium an, kann Orban für unbegrenzte Zeit das Land mittels Verordnungen führen. Monika Vana, Delegationsleiterin der österreichischen Grünen im Europaparlament kritisiert dieses Vorgehen Orbans scharf, spricht vom "Corona-Putsch".Ähnliche Bilder von Schlangen vor den Waffenläden gab es auch andernorts. Auch in den USA sind die Waffenverkäufe zuletzt nach oben geschnellt.In einer Schlange vor einem Waffenladen in Los Angeles sagte ein Kunde dem Sender NPR: "Es geht eigentlich nur darum, dass die Regierung und die Polizei nicht in der Lage sein werden, uns zu schützen, wenn die Dinge in den nächsten Wochen bis Monaten schlecht laufen und die Menschen in Panik geraten und randalieren und plündern." Die ganze Story findest du hier.