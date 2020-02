ORF-Moderator Ernst Griesser verstorben

Der ORF-Moderator und Schauspieler Ernst Griesser ist tot. Er ist am Donnerstag verstorben.

Der Moderator und Schauspieler Ernst Griesser ist am Donnerstag 76-jährig verstorben. Das berichtet der ORF am Freitagabend.Griesser spielte in zahlreichen Fernsehfilmen mit - stand mit Hansi Hinterseer und Tom Turbo vor der Kamera. Vor allem beim ORF Tirol war er ein beliebter Moderator.