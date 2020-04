ORF zeigt HELMI ab Mai mit Gebärdensprache

Anlässlich des 40. Geburtstags von HELMI ist die Sendung der Kultfigur ab dem 2. Mai sechs Wochen lang mit Gebärdensprache im ORF Kinderprogramm zu sehen.

Mit seiner weißen, kugeligen Figur, einem rot-weiß-roten Helm und einem großen Herz auf seiner Brust verkörpert HELMI den Inbegriff der Kindersicherheit in Österreich und gibt Kindern seit vier Jahrzehnten Woche für Woche wertvolle Sicherheitstipps mit auf den Weg.Heuer feiert die Kindersicherheitsfigur bereits seinen 40. Geburtstag. Diesen Anlass hat der ORF zum Anlass genommen, um gehörlosen und hörbeeinträchtigten Kindern den Zugang zu wertvollen Unfallpräventionstipps zu erleichtern.Unter fachlicher Anleitung vom Verein Kinderhände und Personen aus der Gehörlosencommunity wurden vorerst sechs bestehende HELMI-Folgen, deren Inhalt für gehörlose und hörbeeinträchtige Kinder besonders relevant ist, ausgewählt und in Gebärdensprache gedolmetscht.Ausgestrahlt werden die sechs Sendungen mit Gebärdensprache im ORF-Kinderprogramms "OKIDOKI" ab 2. Mai, immer samstags und sonntags, jeweils um 7.55 Uhr in ORF 1."Es freut uns daher sehr, dass mit dem gemeinsamen Projekt die österreichische Gebärdensprache auch in die Sendung 'HELMI' Einzug hält und somit wichtige Tipps zur Unfallvermeidung erstmals auch für gehörlose und hörbeeinträchtigte Kinder barrierefrei ausgestrahlt werden", so Alexandra Schlögl, Redaktionsleiterin des ORF-Kinderprogramms.Um die Inhalte bestmöglich zu transportieren, wurden für die Durchführung des Dolmetschens bewusst echte Darsteller ausgewählt. Samira, die Gebärdensprach-Dolmetscherin für HELMI, als auch Ruben, der die Stimme von Sokrates dolmetscht, sind selbst gehörlose Kinder. Die weiteren Dialoge wurden von Profi-Gebärdensprachdolmetscherinnen übernommen.Entstanden ist das Projekt auf Initiative von Dr. Franz-Joseph Huainigg, Beauftragter für Barrierefreiheit und Sozialaktionen in der ORF Abteilung Humanitarian Broadcasting und dem KFV."Ob zuhause oder im Straßenverkehr, in dem ein großer Teil der Kommunikation über akustische Signale erfolgt – uns ist bewusst, dass der Alltag für gehörlose und hörbeeinträchtigte Personen oft nicht einfach zu bewältigen ist. Umso mehr war es uns ein Anliegen, auch speziell für diese Zielgruppe einen Zugang zu HELMIs Präventionstipps zu schaffen. Dabei haben wir gezielt Folgen ausgewählt, deren Inhalt gerade auch für gehörlose und hörbeeinträchtigte Kinder von besonders hoher Relevanz ist", so Mag. Christoph Feymann, Leiter des Bereichs Kommunikation und Marketing im KFV.